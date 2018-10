Ракета Союз была запущена с Байконура в 11.40 по московскому времени.

В космическом корабле находились астронавт Тайлер Хейг и космонавт Николай Овчинин, пишет Медуза.

Во время работы второй ступени произошла авария. По предварительной информации, у нее отключились двигатели.

Экипаж аварийно спустился на Землю. Капсула приземлилась в 20-25 километрах от города Жезказган в Казахстане.

This was the failure point, came at staging. Crew got shook around. Then said they were feeling weightlessness. pic.twitter.com/WPuAOZ6p0F

— Chris B – NSF (@NASASpaceflight) 11 октября 2018 г.