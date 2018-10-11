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Авария ракеты Союз в РФ: экипаж сел в Казахстане

В России во время старта ракеты Союз к МКС произошла авария. Экипаж приземлился в Казахстане.

Ракета Союз была запущена с Байконура в 11.40 по московскому времени.

В космическом корабле находились астронавт Тайлер Хейг и космонавт Николай Овчинин, пишет Медуза.

Во время работы второй ступени произошла авария. По предварительной информации, у нее отключились двигатели.

Экипаж аварийно спустился на Землю. Капсула приземлилась в 20-25 километрах от города Жезказган в Казахстане.

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По данным источника в Роскосмосе, Хейг и Овчинин не пострадали. До них уже добрались спасатели.

Это первая авария с ракетой Союз с советских времен.

В 1975 году произошел сбой в работе третьей ступени. Тогда космонавты выжили, спустившись с высоты 150 километров.

Фото: NASA HQ PHOTO/Twitter

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