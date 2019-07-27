27 июля в Москве проходит митинг с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.

На Тверской улице и Тверской площади в Москве проходит митинг за свободные выборы в Мосгордуму.

Всего в акции принимают участие 3,5 тыс. человек.

Акция не была согласована городскими властями и за час до начала, полиция задержала 25 человек.

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По состоянию на 18.00 задержаны 638 человек.

На митинге люди скандируют “Люстрации” и “Россия будет свободной”.

Среди задержанных организаторы Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Юлия Галямина, незарегистрированный кандидат Илья Яшин, журналисты и даже просто проходившие мимо люди.

– Меня задержали. Ехали с женой с дачи. За 5 км от МКАД остановили машину в потоке. Везут в ОВД Коптево, – написал оппозиционер Дмитрий Гудков в Telegram.

Задержан фотограф Константин Коновалов, который вышел на пробежку.

– Вышел на утреннюю пробежку, бежал перед мэрией, меня задержали, повалили лицом в асфальт, – написал он в Twitter и выложил фото из автозака.

Кроме задержаний, полиция приходит в офисы телеканалов. В частности, Дождь сообщил о визите сотрудников правоохранительных органов. Главного редактора вызвали на допрос в Следственный комитет.

Также полиция применяет спецсредства против митингующих – газовые баллончики, дубинки и электрошокеры.















Более 600 задержанных: в Москве проходит акция за свободные выборы / 4 фотографии

Напомним, 20 июля в Москве прошел митинг с требованием зарегистрировать независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Тогда на акцию пришли 20 тыс. человек.