Четыре человека пострадали из-за взрывов на складах с боеприпасами в Каменке (Россия).
В Каменке Ачинского района в России прогремел взрыв на складах боеприпасов. В результате происшествия пострадали четыре человека.
В региональном отделении Центра медицины катастроф сообщили, что помощь пострадавшим оказана амбулаторно.
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Также они добавили, что пострадавшие получили ожоги.
Издание Life сообщает, что во время первого взрыва на складе солдаты-срочники переносили снаряды 152 мм. Четверо военнослужащих госпитализированы. Одному из них осколком пробило колено, у другого задета голень и поврежден глаз, еще у двоих — ожоги. Официального подтверждения данной информации нет.
Напомним, момент взрыва на складах с боеприпасами в Каменке попал на видео.
Источник: Life