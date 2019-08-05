Четыре человека пострадали из-за взрывов на складах с боеприпасами в Каменке (Россия).

В Каменке Ачинского района в России прогремел взрыв на складах боеприпасов. В результате происшествия пострадали четыре человека.

В региональном отделении Центра медицины катастроф сообщили, что помощь пострадавшим оказана амбулаторно.

Читайте: Взрыв на складе боеприпасов в России – людей эвакуируют

Также они добавили, что пострадавшие получили ожоги.

Издание Life сообщает, что во время первого взрыва на складе солдаты-срочники переносили снаряды 152 мм. Четверо военнослужащих госпитализированы. Одному из них осколком пробило колено, у другого задета голень и поврежден глаз, еще у двоих — ожоги. Официального подтверждения данной информации нет.

Напомним, момент взрыва на складах с боеприпасами в Каменке попал на видео.

Источник: Life