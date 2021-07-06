Германия прогнозирует увеличение активности российских шпионов на фоне введения новых санкций Евросоюза и США против России.

В отчете Федеральной службы защиты конституции Германии за прошлый год говорится, что деятельность спецслужб РФ в стране остается на стабильно высоком уровне на протяжении многих лет.

Шпионаж российских спецслужб распространяется на политику, бизнес, науку, технику и военное дело.

Немецкие специалисты установили, что шпионы в своем деле применяют кибератаки для похищения ценных цифровых данных, осуществления своего политического влияния или диверсий.

Объектами кибератак становятся немецкие государственные учреждения, парламентарии и политические деятели, вооруженные силы страны, национальные организации, научно-исследовательские учреждения и крупные бизнес-предприятия.

Все шпионские операции координируются со штаб-квартиры в Москве. Под пристальный надзор спецслужб РФ подпадают и граждане Германии, которые длительное время находятся на территории России или регулярно посещают ее с разными целями.

Это дипломаты, госслужащие, представители немецких компаний, ученые и студенты по которым наблюдают с помощью самых разнообразных инструментов.

Если информация о личности может каким-то образом ее скомпрометировать, спецслужбы РФ не гнушаются даже агрессивными попытками вербовки.

В отчете отмечается, что кроме шпионской деятельности, РФ пытается распространять пропаганду и дезинформацию с целью направить мнения общественности Германии в свою пользу.

Источник: Служба внешней разведки Украины