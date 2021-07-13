Переписывает историю и отрицает войну: о чем на самом деле “украинская” статья Путина

“Украинская” статья Владимира Путина является идеологическим материалом, который создает для россиян отдельный взгляд на историю и будущее Украины.

Все тезисы и выделение тех или иных исторических событий сводятся к тому, что русские и украинцы — это якобы один народ с одинаковыми традициями, верой и языком.

Как пояснил Фактам ICTV политолог Ярослав Божко, статья Владимира Путина — это пролог к навязыванию Украине внешнеполитического нейтрального статуса.

— Его материал делает идею о суверенном внешнеполитическом курсе Украины результатом исторической ошибки, а также долгосрочного иностранного господства на территории Украины, что является сознательным искажением фактов.

По мнению эксперта, сейчас важно отследить реакцию Запада на статью Путина об Украине.

— Важным будет то, куда статья перекочует дальше — останется ли она лишь темой российских медиа, будет ли опубликована, например, в американском пророссийском журнале National Interest, где уже публиковали предыдущую, не менее пропагандистскую статью Путина о Второй мировой войне, — отмечает Ярослав Божко.

Если же материал распространится в западных медиа, он может превратиться из позиции Путина на “альтернативную точку зрения”, которая предлагает всерьез пересмотреть отношение к российско-украинскому конфликту.

Статья Путина об Украине

12 июля сайт российского Кремля опубликовал статью Владимира Путина об Украине, где кратко и с продолжением имперской риторики рассказал россиянам об истории происхождения украинцев и их “неразрывной связи” с Россией.

Чтобы захватить больше аудитории, текст статьи представлен на двух языках — русском и украинском.

Российско-украинский конфликт Путин назвал большой общей бедой и трагедией.

В то же время он в очередной раз не признал вторжение РФ на территорию Украины в 2014 году и повторил кремлевские тезисы о “братоубийстве” и якобы “Донбасс просто не нужен” Киеву.