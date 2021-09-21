Европейский суд по правам человека объявил, что Россия ответственна за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Он умер в Великобритании от отравления радиоактивным полонием.

Суд пришел к выводу, что вероятные убийцы Литвиненко Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун действовали как агенты российской власти.

В решении суда также говорится, что правительство Российской Федерации не предоставило ни одного убедительного и удовлетворительного объяснения, чтобы опровергнуть свою причастность к убийству Литвиненко. Власти не обеспечили проведения эффективного расследования и не привлекли к ответственности Лугового и Ковтуна.

Суд постановил, что Россия должна возместить заявителю €100 тыс. нематериального ущерба и € 22,5 тыс. судебных издержек.

Иск в Европейский суд по правам человека подала жена Литвиненко Марина. Производство было остановлено в течение 2014-2016 годов на время завершения расследования в Великобритании.

Кто такой Александр Литвиненко

Александр Литвиненко работал в советском КГБ, а затем в Федеральной службе безопасности РФ.

В 1998 году Литвиненко публично заявил, что российские власти приказали ему и его коллегам убить предпринимателя и политика Бориса Березовского.

После заявления Литвиненко уволили из ФСБ, против него открыли уголовное дело, поэтому он вместе с семьей сбежал в Великобританию. Там россиянин открыто выступал с критикой власти РФ, а в частности и против Владимира Путина.

В ноябре 2006 года Александр Литвиненко внезапно заболел. Через три недели он умер из-за отравления радиоактивным полонием.