Глобальная утечка документов Pandora Papers показала связь мировых лидеров с оффшорными компаниями. В их числе также оказалось окружение президента России Владимира Путина, в том числе женщина, которую называют его любовницей, происхождение денег которой неизвестно.

Это выяснили журналисты The Guardian.

В расследовании отмечается, что в 2003 году была тайно приобретена квартира в Монако с видом на море и стоимостью €3,6 млн. Личность покупателя квартиры была загадкой, так как была спрятана под слоями оффшорных компаний.

Благодаря документам Pandora Papers журналисты выяснили, что владельцем квартиры в 2003 году стала 28-летняя Светлана Кривоногих. За несколько лет, примерно на рубеже тысячелетий, она стала чрезвычайно богатой. Женщина приобрела квартиру в престижном комплексе в своем родном городе Санкт-Петербурге, недвижимость в Москве, яхту и другие активы на сумму около $100 млн.

По сообщениям СМИ, Кривоногих выросла в коммунальной квартире, деля кухню и ванную комнату с пятью семьями. Она работала уборщицей в магазине и была студенткой. В конце 1990-х годов она познакомилась с Путиным.

В 2020 году журналисты-расследователи из России выяснили, что Кривоногих подружилась с Путиным, когда он был заместителем мэра Санкт-Петербурга. Утверждалось, что она стала любовницей российского президента.

В марте 2003 года Кривоногих родила дочь Елизавету или Луизу. Издание Проект утверждало, что Путин является отцом Луизы. Кремль это никак не комментировал.

— История Кривоногих не просто о предполагаемом романе. Скорее, речь идет о деньгах и о том, как, согласно документам Pandora, некоторые из ближайших кругов Путина использовали Монако в качестве центра для своих финансовых дел, — отмечается в расследовании.

Друзья Путина и миллиарды долларов

В Монако работает профессиональная бухгалтерская и налоговая фирма Moores Rowland, которая обслуживает богатых клиентов по всему миру. Она специализируется на оффшорных компаниях и среди ее клиентов есть люди из ближайшего окружения Путина. Среди них российских олигарх Геннадий Тимченко, состояние которого Forbes оценивает в $22 млрд.

Тимченко и Путин дружат, по крайней мере, с начала 1990-х годов, когда первый был петербургским нефтяным трейдером, а второй — восходящим политиком. В 1991 году Путин — тогдашний глава городского комитета по международным отношениям — выдал Тимченко лицензию на экспорт нефти.

Тимченко является соучредителем Gunvor, швейцарского торгового дома, который экспортирует российскую нефть. В 2014 году США ввели против него санкции. Казначейство США заявляло, что деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным, а российский президент имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к фондам Gunvor.

Как окружение Путина прячет свое состояние

Документы Pandora Papers показывают, как Moores Rowland помогает состоятельным людям из России скрывать свои богатства.

Обычно клиент покупает персонализированную оффшорную фирму. Однако с 2002 года Moores Rowland начала использовать новую инновационную систему. Создавалась небольшая группа внутренних оффшорных компаний, возглавляемых номинальными директорами, которые использовались для поддержания активов разных клиентов.

Таким образом, единая корпоративная структура, Radnor Investments, была владельцем яхты Тимченко, квартиры Кривоногих и многого другого. У Radnor были акции другой организации, Roxlane Corporate. Затем Roxlane Corporate подписала так называемое голое трастовое соглашение с Тимченко, разрешив ему пользоваться собственной яхтой.

Благодаря этой схеме имена ценных клиентов исчезали юридически из публичных записей.

Из документов Pandora Papers также стало известно о еще одном друге детства Путина — это Петр Колбин. Он работал в мясной лавке, но в начале 2000-х начал заниматься бизнесом, который быстро процветал. Его компании поставляли оборудование в Газпром, а также были экспортером Сургутнефтегаза, четвертого по величине нефтяного концерна России. Кроме того, Колбин присоединился к Тимченко в качестве партнера в различных предприятиях, включая IPP и Gunvor, где он приобрел 10% акций.

Богатства Колбина в конечном итоге возросли до $550 млн.

Но были ли эти деньги на самом деле его? По словам российского журналиста Романа Шлейнова, который в 2012 году разговаривал с Колбиным, друг Путина вел скромную жизнь. Он ездил на Toyota, не летал на частных самолетах и не называл себя бизнесменом.

Другие, включая активиста Билла Браудера, утверждали, что Колбин является одним из нескольких доверенных лиц президента и так называемым кошельком Путина.

Как Путин выстроил олигархическую феодальную систему

Обогащение друзей Путина началось во время его первого президентского срока, когда Путин публично объявлял войну олигархам. Он выступал против бизнесменов, которые заработали свои состояния в 1990-х годах и считали себя — как выразился Путин — богами. В последние годы Путин жаловался на непатриотичных бизнесменов, которые скрывают свои деньги в оффшорах.

— Квартира Кривоногих в Монте-Карло, похоже, является частью гораздо большего портфеля теневых оффшорных компаний. Откуда пришли наличные деньги для финансирования покупки, неясно. Мы также не понимаем, как Кривоногих стала клиентом Moores Rowland. Или, может, фирма знала о ее политических связях в Москве. Ролдугин, Горелов, Ковальчук и Банк России отказались комментировать, — отметили журналисты.

Но общая картина, раскрытая документами Pandora Papers, достаточно сурова, резюмируют расследователи.