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Факты / Мир / Росія

В Газпроме обещают перевыполнить план по транзиту газа через Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
В Газпроме обещают перевыполнить план по транзиту газа через Украину

Глава Газпрома Алексей Миллер пообещал, что корпорация перевыполнит план по транзиту газа в европейские подземные хранилища через территорию Украины. 

– Используются различные маршруты транспортировки газа. В том числе – через территорию Украины. Наши обязательства по транзитному договору с Украиной в этом году будут перевыполнены, – заявил Алексей Миллер.

11 ноября директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон сообщил, что Газпром вернул транзит газа через Украину к контрактным объемам – 109 млн кубометров газа в сутки.

При этом Макогон подчеркнул, что дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром бронировать не стал.

По его словам это означает, что речь об увеличении поставок в ЕС через Украину пока не идет.

Начиная с 1 ноября Газпром снизил транзит через Украину до 57 млн куб. м голубого топлива в день.

После этого Сергей Макогон заявил, что если объемы транспортировки останутся на таком уровне, ЕС недополучит около 5 млрд газа до конца мая.

Источник: Газпром

Фото: Dreamstime

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