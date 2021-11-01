Газпром снизил транзит газа через Украину с 1 ноября — Оператор ГТС

Объем транзита газа через Украину из России в Европейский Союз продолжает уменьшаться. Об этом сообщил гендиректор Оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) Сергей Макогон.

Он отметил, что при таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС миллиарды кубических метров газа.

— С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн. куб. м в день. В то же время Газпром платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки он недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м газа, – объяснил он.

Также Сергей Макогон добавил, что с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился. На этот раз – до 57 млн ​​куб. м в день.

1 октября Газпром уже остановил транзит природного газа по территории Украины в направлении Венгрии. Несмотря на то, что мощности из Украины на выход в Венгрию законтрактованы на весь газовый год – с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022-го – в размере 24,6 млн кубометров в сутки, заявки на транзит газа не поступили.

Транзит остановили, поскольку 27 сентября Венгрия подписала с Газпромом новый долгосрочный контракт на поставку газа, согласно которому голубое топливо будет поставляться через Турецкий поток, то есть в обход Украины.