Газпром повернув транзит газу через Україну до контрактних обсягів

Газпром знову щоденно прокачує через газотранспортну систему України до 109 млн кубометрів газу на добу, повернувшись до контрактних рівнів.

Про це повідомляє генеральний директор Оператора ГТС України Сергій Макогон.

– Газпром рапортує про збільшення поставок до ЄС, але факти говорять про інше. Обсяг щоденного транзиту через Україну просто повернувся до контрактних обсягів у 109 млн кубометрів після зниження майже до 57 млн кубометрів у перші дні листопада, – пояснив він.

Макогон наголосив, що додаткових обсягів, які перевищують транзитний контракт, Газпром не забронював, тому про збільшення поставок до ЄС через Україну не йдеться.

Він нагадав, що ще рік тому Газпром прокачував за день 178,4 млн кубометрів газу, а в 2019 році – 277,3 млн, хоча Україна готова прокачувати до 250 млн кубометрів на добу.

З 1 листопада Газпром зменшив транзит через Україну до 57 млн куб. м на добу.

Тоді гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон говорив, що за таких обсягів транспортування він недопоставить до ЄС до кінця травня близько 5 млрд кубометрів блакитного палива.

Джерело: Сергій Макогон