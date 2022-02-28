Совет Европейского Союза принял решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Евросоюза.

24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил о военной операции в Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину. Это нападение является вопиющим нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, — говорится в заявлении Евросоюза.

В ЕС отметили, что именно такие действия Путина стали причиной подготовки и принятия дополнительного пакета индивидуальных и экономических санкций против РФ.

Подчеркивается, что целесообразно ввести санкции, связанные с финансами и авиацией.

— В частности, уместно запретить любые операции с Центральным банком России, — говорится в документе Совета Евросоюза, опубликованном на сайте ЕС.

Что касается банковской системы России, в частности было решено:

Запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. В том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.

Читайте Белый дом и G7 договорились отключить от SWIFT ряд российских банков

Тем не менее компетентные органы могут разрешить сделку при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности ЕС в целом или заинтересованного государства-члена.

При этом заинтересованное государство-член должно немедленно информировать другие государства-члены и Комиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.

Как сообщает российский Forbes, рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. На пике курс доллара утром в понедельник, 28 февраля, превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.