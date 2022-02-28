Совет Европейского Союза принял решение о замораживании активов Центрального банка Российской Федерации.
Об этом сообщается на сайте Евросоюза.
24 февраля 2022 года президент Российской Федерации объявил о военной операции в Украине, и российские вооруженные силы начали наступление на Украину. Это нападение является вопиющим нарушением территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, — говорится в заявлении Евросоюза.
В ЕС отметили, что именно такие действия Путина стали причиной подготовки и принятия дополнительного пакета индивидуальных и экономических санкций против РФ.
Подчеркивается, что целесообразно ввести санкции, связанные с финансами и авиацией.
— В частности, уместно запретить любые операции с Центральным банком России, — говорится в документе Совета Евросоюза, опубликованном на сайте ЕС.
Что касается банковской системы России, в частности было решено:
Запретить операции, связанные с управлением резервами, а также активами Центрального банка России. В том числе операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Центрального банка России.
Тем не менее компетентные органы могут разрешить сделку при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности ЕС в целом или заинтересованного государства-члена.
При этом заинтересованное государство-член должно немедленно информировать другие государства-члены и Комиссию о своем намерении предоставить такое разрешение.
Как сообщает российский Forbes, рубль на международных торгах обвалился до исторического минимума, потеряв больше 30% стоимости к доллару и евро. На пике курс доллара утром в понедельник, 28 февраля, превышал 117 рублей, курс евро – 132 рубля.