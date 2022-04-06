США, Европейский Союз и страны Большой семерки объявят новые санкции против России в среду, 6 апреля. Об этом сообщили в администрации Джо Байдена.
По словам президента США, масштабный пакет повлечет значительные затраты для России и заставит ее дальше идти по пути экономической, финансовой и технологической изоляции.
Ограничения будут предусматривать полный запрет на новые инвестиции в Россию, а также будут касаться финансовых учреждений и государственных предприятий страны-агрессора. Кроме этого, санкции будут введены против российских должностных лиц и членов их семей.
— Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, финансирующую и поддерживающую войну Путина, — сообщили в администрации президента США.
В администрации Байдена добавили, что они обеспечат полную ответственность России за совершенные военные преступления.
— Мы уже пришли к выводу, что Россия совершила военные преступления в Украине, и информация из Бучи, похоже, является еще одним доказательством военных преступлений. И как сказал президент, мы будем работать с миром, чтобы обеспечить полную ответственность за эти преступления. Одним из этих инструментов являются санкции, и мы интенсивно работаем с нашими европейскими союзниками над дальнейшими санкциями, — говорится в сообщении.