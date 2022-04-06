США, Европейский Союз и страны Большой семерки объявят новые санкции против России в среду, 6 апреля. Об этом сообщили в администрации Джо Байдена.

По словам президента США, масштабный пакет повлечет значительные затраты для России и заставит ее дальше идти по пути экономической, финансовой и технологической изоляции.

Ограничения будут предусматривать полный запрет на новые инвестиции в Россию, а также будут касаться финансовых учреждений и государственных предприятий страны-агрессора. Кроме этого, санкции будут введены против российских должностных лиц и членов их семей.

— Эти меры приведут к деградации ключевых инструментов российской государственной власти, нанесут России острый и немедленный экономический ущерб и привлекут к ответственности российскую клептократию, финансирующую и поддерживающую войну Путина, — сообщили в администрации президента США.

В администрации Байдена добавили, что они обеспечат полную ответственность России за совершенные военные преступления.