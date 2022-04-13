РФ готовит провокацию для обоснования применения ядерного оружия против Украины – Центр оборонных реформ

В условиях невозможности обеспечения военной победы в Украине конвенционными методами ведения войны руководство РФ, вероятно, приняло решение о проведении российскими спецслужбами провокации под видом украинских военных на объекте “С” Стратегических ядерных сил РФ в военном городке Белгород-22 для обоснования применения ядерного оружия на Донбассе.

Об этом на своей странице в Facebook со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявил руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк.

— Российское руководство в условиях явной неспособности ВС РФ получить военную победу в Украине конвенционными силами ищет возможность для применения на Донбассе ядерного оружия. В соответствии с российской ядерной доктриной, среди условий для применения РФ ядерного оружия является применение ядерного оружия против РФ (или другого оружия массового поражения), либо влияние на объекты Стратегических ядерных сил Российской Федерации, которое может привести к выводу их из строя, — заявил он.

— В соответствии с информацией полученной от разведывательного сообщества, на начало апреля 2022 года российские спецслужбы изучали возможность организации провокации, которая позволила бы обвинить Украину в создании таких угроз. В частности, россиянами рассматривался вариант захвата одного из объектов Стратегических ядерных сил РФ лицами, которые будут выдавать себя за военнослужащих ВСУ, бойцов Азова, или представителей Правого сектора. Наряду с захватом также рассматривались варианты проведения диверсии под украинским флагом, либо же нанесения огневого удара, — сообщает руководитель ЦОР.

— Самым вероятным объектом Стратегических ядерных сил РФ на котором может быть реализована такая провокация является “объект С”, одна из центральных баз хранения ядерных боеприпасов, которая находится в Белгороде-22 (населенные пункты Грайворон и Головчина Белгородской области) в нескольких километрах от границы с Украиной (Сумская область), — рассказал координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам.

— Заявления российских должностных лиц и пропагандистов о необходимости применения ядерного оружия против Украины, а также введения режима повышенной террористической угрозы в приграничных с Украиной регионах РФ указывают на высокую вероятность того, что руководство РФ уже приняло решение о реализации такой провокации и начало непосредственную подготовку к ней, — подытожил Александр Данилюк.

Ранее в Пентагоне, оценивая ход войны России против Украины, заявили, что у Путина не остается сил, кроме угроз ядерным оружием.

11 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о продолжении наступления российских войск в Украине, а также о планах по взятию Киева, озвучив угрозу о применении против Украины ядерного оружия.