В среду, 13 апреля, российский ракетный крейсер Москва получил значительные повреждения в результате поражения двумя ракетами Нептун, выпущенными украинскими военными.

Крейсер, принимавший непосредственное участие в бомбардировке наших пограничников на острове Змеиный, в конце концов добрался до своего места назначения.

Что известно о крейсере Москва

Корабль был спущен на воду в Николаеве еще в 1979 году. Сначала он получил название Слава, однако после списания противолодочного крейсера Москва проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом Черноморского флота.

В августе 2008 года крейсер Москва участвовал в российско-грузинской войне и находился в территориальных водах Грузии.

Впоследствии, во второй половине 2015 года корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России в Средиземном море, где своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

Последняя боевая служба была завершена в феврале 2016 года, после чего корабль не выходил в море.

В октябре 2018 года 13-й судоремонтный завод в оккупированном Крыму приступил к возобновлению производной готовности крейсера Москва, однако контракт не был подписан и корабль не возобновили.

На доковом ремонте в оккупированном Севастополе крейсер стал 21 апреля 2020 года.

Характеристики:

Длина – 186,4 м;

Ширина – 20,8 м;

Осадка – 8,4 м;

Водоизмещение — 11,5 тыс. тонн.

Скорость – полного хода – 32,5 узлов; экономического хода – 18 узлов;

Автономность плавания — 7 500 миль при 18 узлах;

Автономность по запасам провианта – 30 суток;

Экипаж – 510 человек.

Крейсер Москва вооружен:

артиллерийской установкой АК-130,

шестью зенитными артиллерийскими установками АК-630,

восемью пусковыми установками противокорабельных крылатых ракет П-1000 Вулкан,

восемью зенитными ракетными комплексами С-300Ф

двумя ЗРК Оса-МА,

двумя торпедными аппаратами калибра 533 миллиметра.

на палубе Москвы базируется вертолет Ка-27.

В общем, крейсер Москва предназначен для нанесения ударов по большим надводным кораблям противника. Обеспечивает боевую устойчивость корабельных противолодочных групп, противовоздушную оборону удаленных соединений и огневую поддержку десанта.