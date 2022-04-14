Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 49 день войны
Убили Убили
191 детей
Ранили Ранили
>349 ребенка
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 842 взрослых
Факты / Украина / Общество

Российский военный корабль таки добрался: горит крейсер Москва

Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Российский военный корабль таки добрался: горит крейсер Москва

Украинские военные выпустили по российскому ракетному крейсеру Москва две ракеты Нептун. В результате чего крейсер получил серьезные повреждения.

Информацию о подбитом крейсере Москва подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Однако в Генштабе пока молчат.

— Подтвердили, что ракетный крейсер Москва сегодня отправился именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный. Ракеты Нептун, стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения, — подчеркнул Максим Марченко.

Интересно, что именно крейсер Москва – тот самый российский военный корабль, которого послал наш пограничник. Крейсер принимал непосредственное участие в бомбардировке украинских пограничников на острове Змеиный.

Читайте
Защитник острова Змеиный, пославший русский корабль, вернулся домой

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка