Украинские военные выпустили по российскому ракетному крейсеру Москва две ракеты Нептун. В результате чего крейсер получил серьезные повреждения.

Информацию о подбитом крейсере Москва подтвердил глава Одесской ОВА Максим Марченко. Однако в Генштабе пока молчат.

— Подтвердили, что ракетный крейсер Москва сегодня отправился именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный. Ракеты Нептун, стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения, — подчеркнул Максим Марченко.

Интересно, что именно крейсер Москва – тот самый российский военный корабль, которого послал наш пограничник. Крейсер принимал непосредственное участие в бомбардировке украинских пограничников на острове Змеиный.