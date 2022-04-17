Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты сбрасывают на завод Азовсталь в Мариуполе бомбы свободного падения.

Что о них известно и по какому принципу они работают – читайте в материале.

Бомбы свободного падения еще называют неуправляемыми, гравитационными или тупыми бомбами. Их сбрасывают с самолетов, но у них нет системы наведения, поэтому они просто следуют по баллистической траектории.

Корпуса тупых бомб обычно имеют аэродинамическую форму, часто с поверхностями в хвостовой части. Это дает возможность снизить сопротивление и повышает стабильность после выброса, что служит для повышения точности и стабильности траектории.

Но неуправляемые бомбы обычно используют контактный детонатор для взрыва при ударе или через несколько миллисекунд позже, если необходим проницательный эффект. Альтернативой является детонатор с альтиметром, позволяющий совершить воздушный взрыв на желаемой высоте.

Читайте Что такое фосфорные бомбы и какие последствия их применения

Бомбы свободного падения были в общем использовании до второй половины Второй мировой войны. Также они оставались в широком употреблении до конца 1980-х.

Военно-воздушные силы РФ в основном используют такие неуправляемые бомбы, как ФАБ-500 и ФАБ-3000.

ФАБ-3000 была разработана еще СССР. Это 3000-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой, способная пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1 600 кг и взрывному заряду весом в 1 400 кг.

Она была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 или Ту-22 и принята на вооружение ВВС СССР после Второй мировой войны – в 1946 году.

ФАБ-500 – также разработанная в СССР 500-килограммовая авиационная бомба общего назначения с фугасной боеголовкой. Оригинальная модель М-54 выпущена в 1954 году.

Известно, что оба вида неуправляемых бомб использовал Советский Союз во время войны в Афганистане. А неуправляемые бомбы ФАБ-500 использовала Россия в войне в Сирии.