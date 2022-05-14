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Факты / Мир / Росія

Приближенный к Кремлю олигарх рассказал о неизлечимой болезни Путина — СМИ

Наташа Тарчевська, редактор ленты
Требует проверки
Приближенный к Кремлю олигарх рассказал о неизлечимой болезни Путина — СМИ

Президент России Владимир Путин неизлечимо болен. Скорее всего, у него рак.

Об этом журналистам стало известно из полученной аудиозаписи одного из приближенных к Кремлю российских олигархов. В частности, аудиозапись подтверждает, что Путин тяжело болен раком крови”.

Кто именно выступил в роли “кремлевского информатора”, журналисты не сообщают из соображений его же безопасности.

Известно лишь то, что сейчас российский олигарх, который рассекретил вероятное заболевание Путина, находится за пределами РФ.

Секретная записка ФСБ

Не так давно журналистам стало известно о так называемой сверхсекретную записку российских спецслужб, которую 13 марта якобы получили руководители всех региональных штабов ФСБ РФ.

Эту информацию подтвердил глава авторитетного проекта расследований Bellingcat Христо Грозев.

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— Записка предписывала региональным руководителям не доверять слухам о неизлечимом состоянии президента. Директорам также было поручено развеять любые слухи на этот счет, которые могут распространиться в местных подразделениях ФСБ.

По словам источника в одном из региональных подразделений, ознакомившихся с докладной запиской, Это беспрецедентное указание получило обратный эффект, — рассказал Христо Грозев.

Имея в виду “обратный эффект” содержания записки, глава Bellingcat намекнул, что большинство сотрудников ФСБ на самом деле поверили, что у Путина серьезное и неизлечимое заболевание.

Вполне возможно, что упомянутый выше “кремлевский информатор” и был одним из получателем такой записки.

Источник: New Lines Magazine

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Фото: Getty Images

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