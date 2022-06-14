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Факты / Мир / Росія

200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал потери россиян за прошлые сутки

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
200 оккупантов и вертолет: Генштаб назвал потери россиян за прошлые сутки

Российская армия потеряла более 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Общие потери России

  • личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1 434 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 503 (+11) единицы;
  • артиллерийских систем – 721 (+3) единица;
  • РСЗО – 229 (+3) единиц;
  • средств ПВО – 97 (+0) единиц;
  • самолетов – 213 (+0) единиц;
  • вертолетов – 179 (+1) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3) единиц;
  • крылатых ракет – 125 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 13 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2 473 (+13) единицы,
  • специальной техники – 54 (+0).

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском направлении. Окончательное количество утраченной техники и военных РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Генштаб ВСУ

Источник: Генштаб ВСУ
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