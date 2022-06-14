Июнь, 14 в 9:28

Российская армия потеряла более 32 тыс. военных с личного состава во время полномасштабной войны против Украины. Наибольшие потери за сутки враг понес на Бахмутском направлении.

Общие потери России

личного состава – около 32 500 (+200) человек ликвидировано;

танков ‒ 1 434 (+2) единицы;

боевых бронированных машин – 3 503 (+11) единицы;

артиллерийских систем – 721 (+3) единица;

РСЗО – 229 (+3) единиц;

средств ПВО – 97 (+0) единиц;

самолетов – 213 (+0) единиц;

вертолетов – 179 (+1) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 588 (+3) единиц;

крылатых ракет – 125 (+0) единиц;

кораблей/катеров — 13 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн — 2 473 (+13) единицы,

специальной техники – 54 (+0).

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отметили, что наибольшие потери российская армия понесла на Бахмутском направлении. Окончательное количество утраченной техники и военных РФ уточняется, поскольку подсчет усложняется интенсивными боевыми действиями.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 111-е сутки.

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Фото: Генштаб ВСУ