Взрывы в Харькове и тяжелые бои в Северодонецке: что происходит на 111 сутки войны (онлайн)
Урожай в Украине сократится почти вдвое – с 86 млн тонн до 48,5 млн тонн.
Литва передаст Украине 110 антидроновых винтовок собственного производства.
Прилуки в Черниговской области были обстреляны четырьмя крылатыми ракетами.
Правительство Украины запретило экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи из страны.
На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и сдвинули участок фронта на 15 километров.
В Бучанском районе Киевской области полиция обнаружила еще одно массовое захоронение убитых мирных жителей. В ямах нашли тела семи людей, которых пытали, а затем застрелили в голову российские солдаты.
<1>