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В Николаеве 14 июня с 9:00 до 17:00 не будет водоснабжения по адресу:

ул. Космонавтов, 138а, 138б, 138в, 140а, 146б, 146г, 146б, 146г

ул. Новобугская, от 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.

ул. Троицкая, 220, 221, 222

ул. Электронная, 61

Херсонское шоссе, 30, 32, 38, 40, 46 и 48.

ул. Генерала Свиридова, 7 и 7а.