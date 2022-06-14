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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Взрывы в Харькове и тяжелые бои в Северодонецке: что происходит на 111 сутки войны (онлайн)

Взрывы в Харькове и тяжелые бои в Северодонецке: что происходит на 111 сутки войны (онлайн)

Урожай в Украине сократится почти вдвое – с 86 млн тонн до 48,5 млн тонн.

Литва передаст Украине 110 антидроновых винтовок собственного производства.

Прилуки в Черниговской области были обстреляны четырьмя крылатыми ракетами.

Правительство Украины запретило экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи из страны.

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и сдвинули участок фронта на 15 километров.

В Бучанском районе Киевской области полиция обнаружила еще одно массовое захоронение убитых мирных жителей. В ямах нашли тела семи людей, которых пытали, а затем застрелили в голову российские солдаты.

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01:01 - 14 июня

На войне на Украине российская армия испытывает новые образцы вооружения. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, армия РФ использует широкий спектр запрещенного международными нормами оружия.

Фото: Минобороны Украины

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00:40 - 14 июня

В Николаеве 14 июня с 9:00 до 17:00 не будет водоснабжения по адресу:

ул. Космонавтов, 138а, 138б, 138в, 140а, 146б, 146г, 146б, 146г
ул. Новобугская, от 120 до 128, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101.
ул. Троицкая, 220, 221, 222
ул. Электронная, 61
Херсонское шоссе, 30, 32, 38, 40, 46 и 48.
ул. Генерала Свиридова, 7 и 7а.

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00:26 - 14 июня

Глава Пентагона Ллойд Остин прокомментировал потребность Украины в 1 тыс. гаубицах и 300 ракетных системах залпового огня для победы над Россией. Он заявил, что США готовы предоставить все и помочь Украине быть успешной.

Ллойд Остін Остин

Фото: Getty Images

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00:22 - 14 июня

Крайне важно запустить местную экономику. В Ивано-Франковске к этому подошли креативным способом. В одном из ресторанов готовить бургеры пригласили известного телеведущего Сергея Лиховиду.

Так хотят привлечь посетителей, чтобы те поддержали бизнес, потому что сегодня это главный ресурс для нашей победы. К тому же 80% прибыли ресторана идет на развитие важных проектов в Ивано-Франковске. За три месяца полномасштабной войны в поддержку армии здесь было передано 600 тыс. грн.

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00:20 - 14 июня

Харьков снова оказался в зоне досягаемости ствольной артиллерии противника, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Оккупанты “берут населенные пункты в серой зоне”. Также Арестович отмечает, что никакой угрозы наземного вторжения в Киевскую, Сумскую и Черниговскую области нет.

Фото: Офис президента

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00:16 - 14 июня

По неофициальным данным, на территории Харькова зафиксировано семь ракетных ударов. Жителей города призывают оставаться в укрытиях.

Фото: Depositphotos

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