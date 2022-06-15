Июнь, 15 в 12:03

В Украине ликвидировали полковника Российской Федерации Сергея Постнова, создававшего пропагандистские сюжеты после начала полномасштабной агрессии российской армии на территорию нашей страны.

Представитель главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук отметил, что Постнов участвовал в оккупации населенных пунктов на Харьковщине и Луганщине.

– Полковник Постнов снимал пропагандистский контент в Украине с начала полномасштабного вторжения. В составе группировки V он прорывался в Гостомель, затем участвовал в захвате ряда городов, населенных пунктов Харьковской и Луганской областей, – рассказал Братчук.

Недавно в Херсонской области ликвидировали двух российских генералов, один из которых отвечал за организацию псевдореферендума. Советник главы Офиса президента отметил, что информация о личностях военных РФ уточняется.

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Фото: Сергей Братчук