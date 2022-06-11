Июнь, 10 в 22:34

В Херсонской области украинские защитники ликвидировали двух российских генералов. Один из них был ответственен за организацию псевдореферендума, благодаря которому Россия хотела “официально” присоединить часть территории Украины к своему составу. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

— Старая Збурьевка, Херсонская область. Десятки убитых и раненых. В частности, там погибли два генерала. Один армейский, а другой – ФСБ. К тому же генерал ФСБ отвечал за организацию “референдума” в Херсонской области. Очень вредно организовывать “референдумы” в Херсонской области, — убежден Арестович.

На вопрос о том, известны ли имена и фамилии ликвидированных российских генералов, Арестович добавил, что эта информация уточняется.

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Сейчас Херсонская область находится под временной оккупацией российской армии, однако Вооруженные силы Украины освобождают наши города и поселки. В Москве объявили о планах провести псевдорефендум, чтобы включить область в территорию РФ. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что тогда Украина выйдет из любых переговорных процессов с Россией.