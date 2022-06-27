Июнь, 27 в 7:19

Впервые за столетие в России дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте.

Как отмечают в издании Bloomberg, дефолт 2022 года стал кульминацией жестких западных санкций, перекрывших пути платежей зарубежным кредиторам.

– В течение месяцев страна находила пути обхода наказаний, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в воскресенье вечером закончился льготный период для уплаты процентов в размере $100 млн от 27 мая. Пропуск платежа считается дефолтом, – отмечают в издании.

В Bloomberg отмечают, что такое событие является мрачным признаком быстрой трансформации страны в экономического, финансового и политического изгоя.

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– С начала марта национальные еврооблигации торгуются на проблемных уровнях, валютные резервы центрального банка остаются замороженными, а самые крупные банки оторваны от мировой финансовой системы, – отмечают в СМИ.

В то же время в издании отмечают, что, учитывая ущерб, нанесенный экономике и рынкам, дефолт ныне носит довольно символический характер и не имеет слишком большого значения для россиян, которые переживают двузначную инфляцию и худшее экономическое сокращение за последние годы.

Россия же дефолт не признает, заявляя, что имеет средства для покрытия каких-угодно счетов.

– На прошлой неделе в РФ объявили, что перейдут на обслуживание своего непогашенного суверенного долга в размере $40 млрд в рублях, раскритиковав “форс-мажорную” ситуацию, которую, как они отмечают, “искусственно создал Запад”, – добавляют в издании.

23 и 24 июня Министерство финансов страны осуществило последние выплаты процентов, что составляет около $400 млн, в соответствии с введенной президентом РФ Владимиром Путиным нормой о перечислении местному платежному агенту соответствующей суммы в рублях.

Однако, добавляют в Bloomberg, ни одна из базовых облигаций не имеет условий, позволяющих осуществлять расчеты в местной валюте.

Факт невыплаты $40 млрд долга в РФ был зафиксирован еще во времена правления Бориса Ельцина в 1998 году, когда в стране произошел финансовый кризис и обвал рубля.

В последний раз дефолт в России случался еще в 1918 году, когда большевики под руководством Владимира Ленина отказались от долговой нагрузки царской эпохи.