Август, 08 в 22:16

Компания-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi, авиакомпания ОАЭ, сегодня объявила о возобновлении полетов в Москву.

Об этом изданию Zawya заявил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.

Рейсы будут выполняться ежедневно с 3 октября 2022 года. Билеты продаются на сайте wizzair.com и в мобильном приложении авиакомпании.

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— Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы по различным направлениям. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма ОАЭ, – заявил Майкл Берлуис.

Напомним, что WizzAir анонсировала рейсы из Абу-Даби в Москву с декабря 2021 года. Однако 27 февраля компания заявила, что приостановила все рейсы в Россию.

В мае сообщалось, что лоукостер Wizz Air выделил 10 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, следующих в Великобританию для участия в визовой программе британского правительства Жилье для Украины.

Источник: Zawya