Wizz Air Abu Dhabi возобновляет авиарейсы в Москву
Компания-лоукостер Wizz Air Abu Dhabi, авиакомпания ОАЭ, сегодня объявила о возобновлении полетов в Москву.
Об этом изданию Zawya заявил директор Wizz Air Abu Dhabi Майкл Берлуис.
Рейсы будут выполняться ежедневно с 3 октября 2022 года. Билеты продаются на сайте wizzair.com и в мобильном приложении авиакомпании.
— Wizz Air Abu Dhabi управляет сетью из 34 направлений в пятичасовом радиусе полета от Абу-Даби, обеспечивая сверхнизкие тарифы по различным направлениям. Мы поддерживаем индустрию путешествий и туризма ОАЭ, – заявил Майкл Берлуис.
Напомним, что WizzAir анонсировала рейсы из Абу-Даби в Москву с декабря 2021 года. Однако 27 февраля компания заявила, что приостановила все рейсы в Россию.
В мае сообщалось, что лоукостер Wizz Air выделил 10 тыс. бесплатных билетов для украинских беженцев, следующих в Великобританию для участия в визовой программе британского правительства Жилье для Украины.
Источник: Zawya