Сентябрь, 07 в 14:58

В России уже наблюдаются процессы, которые могут завершиться ее распадом как федерации. Они начали набирать обороты в последние два месяца.

Об этом рассказал в одном из интервью секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, ссылаясь на данные социологических исследований, проводимых российскими спецслужбами.

Он напомнил, что россияне в свое время забрали у большого количества народов язык, традиции и культуру.

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– Мы получаем данные социсследований, которые спецслужбы РФ проводят на своей территории. Я могу сказать, что там начались процессы, которые уже не устраивают руководство Российской Федерации. Они начались не сразу – не в марте, не в апреле, а вот два месяца как начали набирать обороты. В исследованиях есть территории, которые уже готовы освобождаться от колониального положения, – отметил он.

Секретарь СНБО добавил, что в России есть территории, не поддерживающие режим кремлевского диктатора Владимира Путина.

По словам Данилова, речь идет о “первой десятке” регионов РФ, которые готовы поднять вопрос об отделении: на первом месте Татарстан, а на втором – Ичкерия.

Секретарь СНБО убежден, что эти процессы завершатся развалом РФ.

– Остановить это будет невозможно. Почему? Потому что этот процесс начнется, он будет набирать обороты, и оно этим (развалом, – Ред.) закончится. Причем мы в этом почти не участвуем физически: то, что делает Путин — он сам собственными действиями разваливает Российскую так называемую Федерацию, — подчеркнул Данилов.

Он уточнил, что дезинтеграционные процессы в России (т.е. процессы распада) начали двигаться “с большой скоростью”. Однако мгновенного результата ждать не стоит в условиях тоталитарного режима, созданного Кремлем.

Одним из элементов ускорения процесса Данилов считает массовую ликвидацию российских оккупантов на поле боя в Украине.