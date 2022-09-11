Сентябрь, 11 в 9:47

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 52 650 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 18 танков, 33 боевые бронированные машины, три самолета, один вертолет и одну крылатую ракету.

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Общие боевые потери росийской армии с 24 февраля по 10 сентября ориентировочно составили:

танков ‒ 2154 (+18);

боевых бронированных машин – 4 617 (+33);

артиллерийских систем – 1263 (+4);

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 311;

средств ПВО – 162;

самолетов – 242 (+3);

вертолетов – 213 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);

крылатых ракет – 216 (+1);

кораблей /катеров ‒ 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);

специальной техники – 117 (+1).

Наибольшие потери войска РФ понесли на Харьковском и Донецком направлениям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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