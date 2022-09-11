Минус 400 оккупантов, самолеты и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 52 650 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 18 танков, 33 боевые бронированные машины, три самолета, один вертолет и одну крылатую ракету.
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Общие боевые потери росийской армии с 24 февраля по 10 сентября ориентировочно составили:
- танков ‒ 2154 (+18);
- боевых бронированных машин – 4 617 (+33);
- артиллерийских систем – 1263 (+4);
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 311;
- средств ПВО – 162;
- самолетов – 242 (+3);
- вертолетов – 213 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);
- крылатых ракет – 216 (+1);
- кораблей /катеров ‒ 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);
- специальной техники – 117 (+1).
Наибольшие потери войска РФ понесли на Харьковском и Донецком направлениям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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