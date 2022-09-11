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Факты / Світ / Росія

Минус 400 оккупантов, самолеты и вертолет: Генштаб назвал новые потери РФ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
війна в україні
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, Вооруженные силы Украины ликвидировали уже около 52 650 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 400 российских оккупантов, 18 танков, 33 боевые бронированные машины, три самолета, один вертолет и одну крылатую ракету.

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Общие боевые потери росийской армии с 24 февраля по 10 сентября ориентировочно составили:

  • танков ‒ 2154 (+18);
  • боевых бронированных машин – 4 617 (+33);
  • артиллерийских систем – 1263 (+4);
  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 311;
  • средств ПВО – 162;
  • самолетов – 242 (+3);
  • вертолетов – 213 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4);
  • крылатых ракет – 216 (+1);
  • кораблей /катеров ‒ 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19);
  • специальной техники – 117 (+1).

Наибольшие потери войска РФ понесли на Харьковском и Донецком направлениям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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