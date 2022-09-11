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Факты / Україна / Общество
Валентина Чорна |
Освобождение Харьковщины и обстрелы украинских городов: 200-е сутки войны (онлайн)

Освобождение Харьковщины и обстрелы украинских городов: 200-е сутки войны (онлайн)

ВСУ освободили уже около 2 тыс. километров территории Украины на разных направлениях фронта.

Вечером 10 сентября оккупанты обстреляли из Ураганов два района Харькова, один человек погиб, трое получили ранения.

Также во вражескую атаку попала Днепропетровская область. В Синельниковском районе зафиксированы “прилеты” шести ракет С-300.

Зеленодольскую общину оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня Ураган.

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00:02 - 11 сентября

Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили села Василенково и Артемовка Харьковской области.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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