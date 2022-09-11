ВСУ освободили уже около 2 тыс. километров территории Украины на разных направлениях фронта.

Вечером 10 сентября оккупанты обстреляли из Ураганов два района Харькова, один человек погиб, трое получили ранения.

Также во вражескую атаку попала Днепропетровская область. В Синельниковском районе зафиксированы “прилеты” шести ракет С-300.

Зеленодольскую общину оккупанты обстреляли из ракетных систем залпового огня Ураган.