В Черногории предлагают отменить безвиз для россиян — МИД

Сентябрь, 11 в 23:08

Черногория планирует приостановить действие безвизового соглашения с Россией.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел страны.

— Черногория является преданным партнером Европейского Союза, и министр иностранных дел считает, что наша страна должна быть полностью солидарна с ЕС в этом решении, как это было до сих пор, — заявили в министерстве.

Таким образом, если правительство согласится с мнением министра иностранных дел, это будет означать введение виз для россиян.

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Напомним, что с 2008 года между Черногорией и Россией действует соглашение о безвизовых поездках граждан. При этом с 1 июня по 14 августа 2022 года государственную границу на въезде в Черногорию пересекли 48 193 гражданина РФ, что на 15% больше, чем за тот же период 2021 года.

Источник: Дан