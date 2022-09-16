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Факты / Світ / Росія

РФ перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека

Марта Бондаренко, редактор ленты
Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ)
Фото: Dreamstime

Сегодня, 16 сентября, Российская Федерация перестает быть стороной Европейской конвенции по правам человека.

Об этом сообщается в решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Соответствующее решение было принято на сессии ЕСПЧ 22 марта 2022.

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— Российская Федерация перестает быть стороной Конвенции 16 сентября 2022 года. Суд по-прежнему компетентен рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации, которые могут представлять собой нарушение Конвенции, при условии, что они имели место до 16 сентября 2022 года, — говорится в решении.

Напомним, что Европейский суд по правам человека 16 марта принял решение приостановить рассмотрение всех жалоб против России после выхода из Совета Европы. Россию официально исключили из Совета Европы после 26 лет членства.

По словам генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, очень досадно, что своими действиями Россия “продолжает свою дальнейшую изоляцию от демократического мира и лишает более 140 миллионов граждан России защиты Конвенции”.

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Источник: Deutsche Welle
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