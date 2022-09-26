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В российском Усть-Илимске призывник выстрелил в военкома

Марта Бондаренко, редактор ленты
В российском Усть-Илимске призывник выстрелил в военкома

В военкомате Усть-Илимска Иркутской области РФ молодой мужчина открыл стрельбу. В реанимацию госпитализировали военного комиссара Александра Елисеева.

Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, стрелка задержали на месте инцидента.

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— Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Стрелка сразу задержали, — отмечается в сообщении.

В Следственном комитете по Иркутской области сообщили, в отношении 25-летнего задержанного жителя Усть-Илимска возбуждено уголовное дело. Сейчас подозреваемого допрашивают, выясняются мотивы.

В сети появилось видео самого выстрела, а также еще одно видео задержанного.

Он сказал, что его зовут Руслан Зинин, 1997 года рождения, безработный.

Также сообщается, что Руслан Зинин прибыл в военкомат, так как должен был быть мобилизирован. Военком Александр Елисеев проводил инструктаж для призывников.

Известно, что Зинин выстрелил шесть раз. По словам очевидцев, перед стрельбой он сказал всем: Сейчас поедем домой.

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Источники: ТАСС, Радио Свобода
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