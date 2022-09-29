В Сибири прошла акция против мобилизации: за 5 минут задержали почти 30 женщин

Сентябрь, 29 в 16:24

В столице российской Тувы Кызыле состоялся немногочисленный митинг против частичной мобилизации.

Женская акция прошла под лозунгами: Нет геноциду и Нет мобилизации. Но она была непродолжительной и закончилась по существу через 5 минут.

Митинг женщин прервали сотрудники полиции. Как сообщает Сибирь.Реалии, полицейские задержали по меньшей мере 27 женщин. У участниц акции берут отпечатки пальцев и переписывают данные.

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На одном из видео, которые выложили в сеть, полицейские втроем насильно оттягивают женщину, которая была готова сама покинуть площадь.

В Кызыле на площади Арата прошла женская акция против мобилизации Полиция задержала около 20 участниц протеста, сообщили они Сибирь.Реалии. https://t.co/DEhF1Hlk28 pic.twitter.com/KVrcolkocr — Сибирь.Реалии (@sibrealii) September 29, 2022

Также известно о задержании матери с ребенком в коляске. Их доставили в городской отдел полиции.

В Кызыле полицейские задержали женщину с маленьким ребенком Видео: «ОВД-Инфо» pic.twitter.com/qBfOEMemx7 — ЕКБ місто суворих дам (@ahatan1970) September 29, 2022

После акции на месте остались дежурить минимум семь машин полиции. Также приехал автомобиль с водой, который начал поливать площадь.

26 сентября в Дагестане прошли протесты против мобилизации. На улицы Махачкалы и Хасавюрта вышли сотни человек. Полиция жестоко задерживала митингующих, но они пытались сопротивляться.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.

Источник: Сибирь.Реалии