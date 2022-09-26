В Дагестане новые протесты: в центре Махачкалы массовая драка, есть задержание
В Дагестане в понедельник, 26 сентября, начались новые протесты против мобилизации.
Самые большие митинги проходят в Махачкале и Хасавюрте, где на улицы вышли сотни людей против мобилизации мужчин на войну против Украины.
Сегодня больше всего людей на акциях протеста вышли в центр столицы республики — Махачкалы.
Несколько сотен человек собралось в центре города. Вскоре на центральной площади началась массовая драка протестующих с полицейскими. Кавказ.Реалии сообщают о 20 задержанных.
В митинге в Хасавюрте приняли участие около 100 человек. Полиция также начала жесткие задержания против митингующих, но они продолжают сопротивляться силовикам.
Акция протеста началась и в Нальчике – столице Кабардино-Балкарии. Там к митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько людей будет мобилизовано из республики.
Радикальный характер протестов в Дагестане должен послужить примером для России, считает политолог Игорь Рейтерович. Об этом он рассказал Радио НВ.
По его словам, если в РФ произойдет такая трансформация протестов как в Дагестане, это может глобально дестабилизировать путинские планы.
— Там (в Дагестане, – Ред.) начали появляться требования к власти, это очень важный момент, когда протест переходит на другой уровень, – отметил он.
Он добавил, что события в одном Дагестане не изменят кардинально ситуацию, ведь их быстро попытаются подавить.
— Но если это пойдет по регионам дальше, и мы увидим, что именно организация и координация этих протестов усилится и произойдет определенная радикализация, — добавил эксперт.
25 сентября в Дагестане прошли протесты против мобилизации. Они сопровождались столкновениями с силовиками и полицией, скандированиями Нет войне! и задержаниями.
Дагестан по сути едва ли не единственный регион России, где проходят заметные протесты против мобилизации, объявленной Путиным.
21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.