В Дагестане новые протесты: в центре Махачкалы массовая драка, есть задержание

Сентябрь, 26 в 17:33

В Дагестане в понедельник, 26 сентября, начались новые протесты против мобилизации.

Самые большие митинги проходят в Махачкале и Хасавюрте, где на улицы вышли сотни людей против мобилизации мужчин на войну против Украины.

Сегодня больше всего людей на акциях протеста вышли в центр столицы республики — Махачкалы.

Сейчас смотрят

Несколько сотен человек собралось в центре города. Вскоре на центральной площади началась массовая драка протестующих с полицейскими. Кавказ.Реалии сообщают о 20 задержанных.

В митинге в Хасавюрте приняли участие около 100 человек. Полиция также начала жесткие задержания против митингующих, но они продолжают сопротивляться силовикам.

Акция протеста началась и в Нальчике – столице Кабардино-Балкарии. Там к митингующим вышли местные чиновники. Они отказались отвечать на вопрос, сколько людей будет мобилизовано из республики.

Радикальный характер протестов в Дагестане должен послужить примером для России, считает политолог Игорь Рейтерович. Об этом он рассказал Радио НВ.

По его словам, если в РФ произойдет такая трансформация протестов как в Дагестане, это может глобально дестабилизировать путинские планы.

— Там (в Дагестане, – Ред.) начали появляться требования к власти, это очень важный момент, когда протест переходит на другой уровень, – отметил он.

Он добавил, что события в одном Дагестане не изменят кардинально ситуацию, ведь их быстро попытаются подавить.

— Но если это пойдет по регионам дальше, и мы увидим, что именно организация и координация этих протестов усилится и произойдет определенная радикализация, — добавил эксперт.

25 сентября в Дагестане прошли протесты против мобилизации. Они сопровождались столкновениями с силовиками и полицией, скандированиями Нет войне! и задержаниями.

Дагестан по сути едва ли не единственный регион России, где проходят заметные протесты против мобилизации, объявленной Путиным.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении на территории России частичной мобилизации. В ряды оккупантов в Кремле хотят привлечь 300 тыс. россиян.