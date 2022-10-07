Октябрь, 07 в 18:11

У российских наемников из ЧВК Вагнера, которых активно задействовал диктатор Владимир Путин как основную профессиональную силу при полномасштабном вторжении России в Украину, резко упал моральный дух.

Об этом говорится в материале, опубликованном CNN.

Агентство сообщает, что взяло интервью у бывшего командира Вагнера, который сейчас ищет убежища в Европе, и получило доступ к новобранцам этого ЧВК, воюющим в Украине.

Сейчас смотрят

– Я убежден, что если бы Россия не использовала наемные группы в столь массовом масштабе, то не было бы и речи об успехах, которых до сих пор добилась российская армия, – заявил бывший вагнеровский командир, когда-то руководивший наемниками в Сирии, Марат Габидуллин.

В беседе с бывшими товарищами, которые сейчас воюют против Украины, Габидуллин сказал, что использование Россией наемников увеличилось, поскольку Кремль в ведении своей войны пришел в замешательство.

– Российская армия не может справиться с (войной, – Ред.) без наемников, – сказал Габидуллин, добавив, что существует “очень большой миф, очень большая ложь о якобы силе российской армии”.

По меньшей мере 5000 наемников, связанных с группой Вагнера, действуют вместе с российскими войсками в Украине, сообщил CNN пресс-секретарь военной разведки Украины, который следит за ЧВК Вагнера в Украине, Андрей Юсов.

Он также рассказал, что ЧВК Вагнера все чаще используют для латания дыр в российской линии фронта. Это, по его словам, привело к серьезным проблемам с логистикой, с необходимостью снабжать войска Вагнера боеприпасами, продовольствием и поддержкой для длительных операций, в то время как Украина усилила свои атаки на российскую логистику.

Кадры с телекамер, предположительно снятых с боевиков Вагнера в августе и переданные CNN Министерством обороны Украины, показывают, как наемники жалуются на отсутствие бронежилетов и касок.

На другом видео боец ​​жалуется на приказ атаковать украинские позиции, когда в его подразделении закончились боеприпасы.

Фото: Сергей Гайдай