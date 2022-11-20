Ноябрь, 20 в 6:37

С января 2022 года количество заключенных в России, не считая тех, кто находится в СИЗО и под стражей, сократилось ориентировочно на 6,5%.

В Институте изучения войны (ISW) предполагают, что на это повлияла интенсивная вербовка частной военной компании Вагнера.

В частности, в ISW обратили внимание на данные российского издания Медиазона, где отметили, что со времени, когда ЧВК Вагнера начало искать наемников в тюрьмах, количество заключенных в России уменьшилось на 23 тыс.

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В этом же издании отметили, что количество россиян в следственных изоляторах и колониях в это время оставалось относительно постоянным.

Это лишь подтвердило предположение аналитиков ISW, что уменьшение количества заключенных не связано с снижением количества арестов.

– Это наиболее резкое сокращение в российских тюрьмах с 2014 года, в том числе во время амнистии, – заключают эксперты Института изучения войны.

Напомним, что уже длительное время поступает информация, что представители ЧВК Вагнера ищут бойцов среди осужденных.

В сентябре в сети даже появилось видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин лично вербует российских осужденных для участия в войне против Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 270-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.