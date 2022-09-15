Сентябрь, 15 в 14:01

В сети появилось видео, на котором соратник президента РФ Владимира Путина и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин вербует заключенных на войну.

Видео в Twitter опубликовал журналист Юрий Бутусов.

На видео мужчина, похожий на Пригожина, во дворе колонии выступает перед заключенными.

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По его словам, война в Украине тяжелая, идет огромный расход боеприпасов.

— Первый грех — это дезертирство. Никто не дает заднюю. Никто не отступает, никто не сдается в плен. При сдаче в плен вам расскажут про две гранаты, которые вы должны иметь с собой. Второй грех — это алкоголь и наркотики. И третий грех — это “мародерка”, включая сексуальные контакты с местными женщинами, флорой, фауной, мужчинами, с кем угодно, — рассказывает Пригожин.

По его словам, набирают мужчин от 22 лет до 50.

— Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней — только штурмовики. И вы будете одними из них. От нас вы не будете отличаться ничем. К вам будет такое же отношение, иногда более лояльное, чем к тем, кто воюет по много лет, — сказал Пригожин.

По его словам, в его ЧВК есть тяжелое вооружение, необходимое для наступления: самолеты, танки, РСЗО и т. д.

Пригожин уверяет, что в случае гибели на войне хоронят на так называемых Аллеях славы.

— Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остается. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких. Кто в первый день приезжает и не понимает, куда он попал, делаем отметку “дезертир”. После этого расстрел, — говорит глава ЧВК.

Когда и где именно было записано видео, неизвестно.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что в России для участия в войне против Украины завербовали около тысячи заключенных.