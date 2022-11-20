Сунак в Киеве и обстрел РФ гуманитарной точки в Херсонской области: что происходит на 270-й день войны

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 50 млн фунтов стерлингов.

В освобожденный Херсон прибыл первый за время полномасштабной войны поезд.

Под Санкт-Петербургом произошел пожар на газозаправочной станции.

В Херсонской области россияне обстреляли гуманитарную точку во время раздачи хлеба, ранены 5 человек.

Жертвой ракетной атаки по городу Запорожье стал один человек.

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область.