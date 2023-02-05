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Факты / Світ / Росія

В российском Белгороде раздался взрыв и поднялся столб дыма

Валентина Чорна, редактор ленты
Требует проверки
вибух, дим, Бєлгород

В воскресенье, 5 февраля, в российском Белгороде раздался взрыв, после чего вверх поднялся столб дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, официального подтверждения пока не было.

Отмечается, что взрыв прогремел около 13:00. Он был настолько мощным, что на автомобилях сработала сигнализация.

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Напомним, что в ночь на 4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области РФ возник масштабный пожар на нефтебазе.

Огонь перекинулся и на Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Именно на нем изготовляли металлоконструкции для строительства Крымского моста через Керченский пролив.

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