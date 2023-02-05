Февраль, 05 в 15:08

В воскресенье, 5 февраля, в российском Белгороде раздался взрыв, после чего вверх поднялся столб дыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, официального подтверждения пока не было.

Отмечается, что взрыв прогремел около 13:00. Он был настолько мощным, что на автомобилях сработала сигнализация.

Сейчас смотрят Напомним, что в ночь на 4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области РФ возник масштабный пожар на нефтебазе. Огонь перекинулся и на Борисовский завод мостовых металлоконструкций. Именно на нем изготовляли металлоконструкции для строительства Крымского моста через Керченский пролив. Читайте Ночная “бавовна” в Белгороде: губернатор заявил о работе ПВО

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