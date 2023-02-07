Февраль, 07 в 11:35

В Нижегородской области России горит нефтебаза Лукойла.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, горит одна из емкостей с бензином. Пожару присвоен третий уровень сложности. Жертв и пострадавших нет.

Сейчас смотрят Причиной возгорания могла стать разгерметизация колонны с нефтепродуктом. Облака черного густого дыма поднимаются на несколько десятков метров, видно и пламя. 4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области РФ возник масштабный пожар на нефтебазе. Читайте В российском Белгороде раздался взрыв и поднялся столб дыма Фото: скриншот

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