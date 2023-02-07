В Нижегородской области РФ горит нефтебаза
Требует проверки
В Нижегородской области России горит нефтебаза Лукойла.
Об этом сообщают российские СМИ.
По предварительным данным, горит одна из емкостей с бензином. Пожару присвоен третий уровень сложности. Жертв и пострадавших нет.
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Причиной возгорания могла стать разгерметизация колонны с нефтепродуктом.
Облака черного густого дыма поднимаются на несколько десятков метров, видно и пламя.
4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области РФ возник масштабный пожар на нефтебазе.
Фото: скриншот
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