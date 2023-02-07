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Факты / Світ / Росія

В Нижегородской области РФ горит нефтебаза

Марта Бондаренко, редактор ленты
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В Нижегородской области РФ горит нефтебаза

В Нижегородской области России горит нефтебаза Лукойла.

Об этом сообщают российские СМИ.

По предварительным данным, горит одна из емкостей с бензином. Пожару присвоен третий уровень сложности. Жертв и пострадавших нет.

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Причиной возгорания могла стать разгерметизация колонны с нефтепродуктом.

Облака черного густого дыма поднимаются на несколько десятков метров, видно и пламя.

4 февраля в поселке Борисовка Белгородской области РФ возник масштабный пожар на нефтебазе.

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Фото: скриншот

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