Худший кризис уже позади, Путин проиграл энергетическую войну — трейдер

Февраль, 10 в 23:29

Российский диктатор Владимир Путин уже проиграл энергетическую войну.

Об этом в интервью изданию Financial Times заявил финансист и трейдер Пьер Андюран. По его словам, худший из энергетических кризисов уже позади.

– Очень высокие цены на природный газ и электроэнергию в Европе негативно повлияли на состояние мировой экономики. Но сейчас они стабилизировались и добились оптимальных показателей. Исчез страх перед возникновением энергетического кризиса. Европа адаптировалась к условиям жизни без российского газа и нет оснований для повторного возвращения к нему, — заявил эксперт.

По словам Андюрана, российский президент просчитался не только по газу.

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Также Путин ошибся в своих ожиданиях по отношению к Украине, недооценив готовность ее к сопротивлению, а Западу – к объединению усилий по оказанию помощи.

– Россия окончательно потеряла Европу как своего крупнейшего покупателя. Она потратит многие годы на строительство новых трубопроводов в Азию. Но при этом, как только Китай станет единственным покупателем, он сам станет диктовать ценовую политику, — резюмировал Андюран.