Послы ЕС не согласовали 10-й пакет санкций против России — Politico

Февраль, 16 в 13:02

Послы стран Европейского Союза не согласовали десятый пакет санкций против России.

Как пишет издание Politico, причиной этого стали ограничения по поводу российской резины.

— Вчера вечером послы ЕС не достигли согласия по поводу новых антироссийских санкций. Одним из спорных моментов стал российский синтетический каучук, — говорится в статье.

Еврокомиссия предлагает ввести санкции на импорт резины, однако Италия и Германия выступили против, а Польша – поддержала.

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По данным Politico, в 2021 году Россия экспортировала каучука почти на $2 млрд. Из этой суммы доля ЕС составляет около $700 млн.

Некоторые формы каучука уже были санкционированы в предыдущих пакетах, что привело к перекрытию дополнительных потоков дохода.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в десятом пакете санкций ЕС против России предусмотрены торговые ограничения на сумму €11 млрд.

Также, по ее словам, Еврокомиссия предлагает запретить поставки в РФ компонентов для производства дронов и вертолетов.