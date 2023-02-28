Февраль, 28 в 11:20

Сегодня, 28 февраля, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково закрывали из-за неизвестного летательного объекта в небе.

Обновлено в 11:12. Сначала российские СМИ сообщали, что небо над городом закрыли, но теперь пишут, что аэропорт возобновил работу – уже принимает самолеты.

Неизвестный летательный объект так и не удалось обнаружить, хотя в небо подняли Су-35 и МиГ-31.

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Официально российские власти пока ничего не комментируют.

Ранее сообщалось, что был введен план Ковер – его вводят в случае незаконного пересечения воздушной границы РФ.

Сейчас в небе находятся военные самолеты, но объект пока не обнаружен.

Воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км.

А вот по данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом сейчас находится один гражданский самолет Уральских авиалиний, который следует в Екатеринбург.

Все самолеты, маршрут которых проходит через Санкт-Петербург, разворачивают в воздухе.

Напомним, что ночью 28 февраля на территории нефтебазы Роснефти в российском Туапсе прогремели взрывы и произошел пожар.