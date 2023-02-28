Неизвестный объект в небе не нашли: аэропорт в Санкт-Петербурге возобновил работу
Сегодня, 28 февраля, аэропорт Санкт-Петербурга Пулково закрывали из-за неизвестного летательного объекта в небе.
Обновлено в 11:12. Сначала российские СМИ сообщали, что небо над городом закрыли, но теперь пишут, что аэропорт возобновил работу – уже принимает самолеты.
Неизвестный летательный объект так и не удалось обнаружить, хотя в небо подняли Су-35 и МиГ-31.
Официально российские власти пока ничего не комментируют.
Ранее сообщалось, что был введен план Ковер – его вводят в случае незаконного пересечения воздушной границы РФ.
Сейчас в небе находятся военные самолеты, но объект пока не обнаружен.
Воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 км.
А вот по данным сервиса Flightradar24, в небе над Санкт-Петербургом сейчас находится один гражданский самолет Уральских авиалиний, который следует в Екатеринбург.
Все самолеты, маршрут которых проходит через Санкт-Петербург, разворачивают в воздухе.
Напомним, что ночью 28 февраля на территории нефтебазы Роснефти в российском Туапсе прогремели взрывы и произошел пожар.