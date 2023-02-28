На аэродроме РФ в Ейске прозвучали взрывы
На территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы.
Местные Telegram-каналы сообщают о по меньшей мере двух взрывах в районе аэродрома.
После взрывов на территории аэродрома появился дым.
На аэродроме в Ейске может базироваться тактическая авиация ВКС РФ.
Ейск находится на побережье Краснодарского края России, что в около 150 км от ближайших позиций украинских Сил обороны.
По данным местных Telegram-каналов, удар был совершен или беспилотниками, или ракетой.
Подтверждения того, что взрывы связаны именно с атакой каким-либо видом вооружения, пока отсутствуют.
Отметим также, что на данный момент отсутствуют и свидетельства причастности Украины к взрывам.
Пока российские власти или представители Вооруженных сил Украины не комментировали взрывы.