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Факты / Світ / Росія

На аэродроме РФ в Ейске прозвучали взрывы

Илья Нежигай, редактор ленты
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Вибух
Фото: Depositphotos

На территории российского аэродрома в Ейске прогремели взрывы.

Местные Telegram-каналы сообщают о по меньшей мере двух взрывах в районе аэродрома.

После взрывов на территории аэродрома появился дым.

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На аэродроме в Ейске может базироваться тактическая авиация ВКС РФ.

Ейск находится на побережье Краснодарского края России, что в около 150 км от ближайших позиций украинских Сил обороны.

Єйськ / Фото: Google maps

По данным местных Telegram-каналов, удар был совершен или беспилотниками, или ракетой.

Подтверждения того, что взрывы связаны именно с атакой каким-либо видом вооружения, пока отсутствуют.

Отметим также, что на данный момент отсутствуют и свидетельства причастности Украины к взрывам.

Пока российские власти или представители Вооруженных сил Украины не комментировали взрывы.

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