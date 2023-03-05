Март, 05 в 12:41

В России разворачивается демографический кризис. За последние три года в результате войны, болезней и эмиграции страна потеряла примерно на 2 млн человек больше, чем обычно.

Об этом сообщает The Economist.

Указано, что продолжительность жизни российских мужчин в возрасте 15 лет сократилась почти на пять лет, до такого же уровня, как на Гаити. А количество россиян, рожденных в апреле 2022 года, не больше чем в месяцы гитлеровской оккупации.

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— Поскольку многие мужчины боеспособного возраста погибли или находятся в изгнании, количество женщин превышает количество мужчин минимум на 10 млн, — говорится в материале.

В то же время война не единственная и даже не главная причина этих проблем, но она углубила их.

По западным оценкам, за прошлый год 175 тыс. — 200 тыс. российских солдат были убиты или ранены. Еще от 500 тыс. до 1 млн преимущественно молодых людей бежали за границу, чтобы избежать “мясорубки”.

— Даже если бы Россия не имела других демографических проблем, потеря такого количества людей за достаточно короткое время была бы болезненной. Сейчас военные потери ложатся еще большим бременем на сокращающееся, больное население. Россия, возможно, входит в роковую петлю демографического упадка, — добавляет издание.

Корни российского кризиса уходят в 30-летнюю давность. Страна достигла пика численности населения в 1994 году, когда там проживало 149 млн человек. С тех пор общая численность населения сокращалась.

В 2021 году численность населения составляла 145 млн.

— Согласно прогнозам ООН, при условии сохранения нынешних тенденций через 50 лет численность населения РФ может составить лишь 120 млн. И это сделает Россию 15-ой по численности населения страной мира, против того, что она была шестой в 1995 году, — добавляют в издании.

По данным Госстата, в 2020 и 2021 годах население страны сократилось на 1,3 млн человек, а количество смертей превысило количество рождений на 1,7 млн.

В России официальное количество смертей от ковида составило 388 091, что является относительно низкой цифрой, но The Economist оценивает общее количество смертей в 2020-23 годах от 1,2 до 1,6 млн.

Кроме того, если учесть смерти от коронавируса, погибших на войне россиян и тех, кто бежал из страны из-за мобилизации, то получится, что в 2020-23 годах Россия теряла от 1,9 до 2,8 млн человек дополнительно к своему обычному демографическому ухудшению.

Ранее Bloomberg сообщило, что за год войны против Украины России удалось избежать экономической катастрофы, несмотря на беспрецедентные санкции, однако они имеют отложенный эффект и будут влиять на нее в течение следующих лет.