Из-за нехватки боеприпасов. Россиян отправляют на штурм позиций ВСУ с лопатами — британская разведка

Март, 05 в 11:27

Командование РФ продолжает настаивать на наступательных действиях, бросая в бой плохо оснащенных военных.

Об этом сообщает британская разведка.

Так, в конце февраля 2023 года российские мобилизованные резервисты рассказали, что им приказали штурмовать украинский бетонный опорный пункт, будучи вооруженными только “огнестрельным оружием и лопатами”. Скорее всего, речь идет о саперных лопатах, которые используются солдатами РФ для рукопашного боя.

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— Смертоносность стандартного траншейного инструмента МПЛ-50 особенно мифологизирована в России. Пехотная лопата мало изменилась с тех пор, как была разработана в 1869 году, однако она продолжает использоваться как оружие, освещая жестокость и низкотехнологичность боевых действий, которые стали характерными для большей части войны, — говорится в сообщении.

В британской разведке также добавляют, что последние данные свидетельствуют, что в войне РФ против Украины участились случаи ближнего боя.

— Вероятно, это результат того, что российское командование продолжает настаивать на наступательных действиях, к которым привлечена в основном пехота при меньшей поддержке артиллерийского огня из-за нехватки боеприпасов в РФ, — подчеркивают в ведомстве.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 153 120 своих военных, из них 930 оккупантов украинские защитники ликвидировали за минувшие сутки.

Источник: Минобороны Великобритании