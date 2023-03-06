Почему РФ до сих пор не решилась купить у Ирана баллистические ракеты — FT

Март, 06 в 15:14

В Кремле опасаются, что США предоставят Украине ракеты дальнего радиуса действия, если они закупят у Ирана баллистические ракеты, пишет Financial Times со ссылкой на западных чиновников.

Они говорят, что Тегеран готов предоставлять Москве и беспилотники, и ракеты, но она пока воздерживается, несмотря на дефицит высокоточного оружия.

Одним из факторов отказа от закупок, по оценкам стран НАТО, была угроза предоставления Киеву со стороны США ракет ATACMS радиусом поражения 300 км, которые могут доставать вглубь территорий, контролируемых Россией.

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В то же время официальные лица признают, что РФ может изменить свою позицию в отношении иранских баллистических ракет, поскольку дефицит собственных высокоточных боеприпасов становится все более острым, а внутреннее производство сокращается.

— Россияне находятся в затруднительном положении. Им нужны ракеты, — сказал один из европейских чиновников.

Тегеран и Москва рассматривали возможность обмена современного российского вооружения на баллистические ракеты, но эти переговоры зашли в тупик, по мнению западных чиновников и аналитиков, частично из-за потенциальных последствий такой сделки для обеих сторон.

В конце февраля Иран заявил о разработке новой крылатой ракеты с дальностью поражения 1 650 км