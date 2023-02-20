Почему Украина не получила самолеты и возможна ли передача ATACMS: Резников об итогах Рамштайна-9

Февраль, 20 в 9:00

Итоги Рамштайна в интервью специальному корреспонденту ICTV Владимиру Рунцу подвел министр обороны Алексей Резников. Он рассказал о перспективе предоставления самолетов, ракет большой дальности ATACMS, а также — как тактика запугивания со стороны РФ помогает Украине получать необходимое оружие.

– Какие у вас впечатления от встречи в формате Рамштайн? Вы довольны?

– У меня очень положительные впечатления, ощущение, что это была полезная, насыщенная встреча. Дело в том, что антикремлевская коалиция охватывает уже 54 страны, столько делегаций было во время встречи в начале на полях Рамштайна. А поскольку это происходило в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, то, соответственно, кроме встречи в рамках Рамштайна, еще была встреча министериума стран НАТО, уже под председательством генсекретаря Йенса Столтенберга. Это тоже такая большая встреча, где все по очереди выступают, а Украина была в роли приглашенного гостя страны на почетном месте

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Кроме того, были двусторонние встречи, очень много. Мы обсуждали, конечно, детали поставки оружия для нас. Подразумевается не только сам факт, который уже всем известен, а детали учебных программ, на которые наши ребята уехали или уедут, обеспечение запчастями, ремонтом, восстановлением, обслуживанием и взаимодействием.

Также у нас был так называемый танковый ланч, когда собрались страны, согласившиеся дать контрибуцию в виде боевых танков. Было 16 стран на этой встрече, 17-й была Украина в моем лице. То есть цифра поражает. Соответственно, я уже понимаю, когда и что будет по подготовке наших танковых экипажей, взаимодействия.

Если кто-то думает, что есть синдром измученности от войны, это не так. Наши партнеры настроены очень решительно, настроены на нашу победу.

— Вы, когда шли на встречу, продемонстрировали свой платок с самолетами. Это яркая иллюстрация ваших ожиданий. Почему в конце концов самолеты не дали, по крайней мере, сейчас?

— В свое время, когда все началось, осознавая, как гражданский человек, пришедший на должность министра за 2,5 месяца до этого нашествия, что наше вооружение — это бывшее советское оружие и немножко украинского современного, такого как Нептун, Корсар тому подобное, я понимал, что нам для полной победы нужно западная оружие. И я составил некий wishlist — перечень потребностей, конечно, с экспертами, военными. Я его называю wishlist к Санте. И в нем было много чего важного. Сначала была артиллерия калибра 155, MLRS, системы залпового огня, в частности HIMARS, бронированные машины класса Bradley, Marder, Stryke тому подобное, танки, противокорабельные комплексы, такие как Гарпун, системы ПВО и, конечно, самолеты. И смотрите — у нас все это уже есть, мы на этом всем или воюем, или учимся. Самолеты, по сути, это уже завершение этого списка. Любой самолет — это очень сложная авиационная платформа, требующая особого внимания, обслуживания, сети аэродромной системы, подготовки летчиков, техников, инженеров, диспетчеров. Это платформа, которая способна в себе нести определенный вид ракет, радаров, которой надо уметь пользоваться. Я точно знаю, что у нас будут современные самолеты. Но наши партнеры разумно и прагматично подходят к принятию решения дать нам какое-либо оружие. Они сначала оценивают свои запасы на складах, могут ли они нам дать, в каком количестве, в исправном ли состоянии тот или иной вид оружия — так, чтобы не снизился уровень боеспособности их ВС. Далее они оценивают способности по обеспечению запчастями и другими вещами для обслуживания. Затем оценивают возможность привлечь и от других стран-партнеров такой же вид оружия. Далее они оценивают способность своих инструкторов обучить наших военных и в какой промежуток времени. И наконец — оценивают финансовые возможности своих бюджетов, а также политические риски, потому что не будем забывать, что в их странах есть и пророссийские настроения, вроде: “О, сейчас дадим оружие, это очередной уровень эскалации с Россией”. А кто-то хочет торговать с РФ, покупать у них газ, продавать им шампанское. И вот когда весь этот пакет согласовывается, тогда принимается политическое решение о передаче нам того или иного оружия. Так же было с артиллерией 155 калибра, мы говорили об этом в марте, а получили первые пушки в мае. Мы говорили в марте-апреле о MLRS HIMARS, а получили в середине лета. Мы говорили о танках уже давно и вот мы только в прошлый Рамштайн, по сути, перешли с танковой инициативы в статус танковой коалиции. То же сейчас происходит и с самолетами. Я могу вас заверить, что консультации ведутся, они ведутся президентом Украины Владимиром Зеленским на его уровне, они ведутся мной с министрами обороны наших стран-партнеров, членами моей команды на техническом уровне, и нашими военными и представителями Генштаба, инженерами. Вопрос, когда будет объявлено решение, а оно будет объявлено, когда станет ясно и понятно, какая основная авиационная платформа будет базовой. Мы с вами имеем британские Challenger, американские Abrams и немецкие Leopard. Но основной платформой будут Leopard, потому что их больше. Поэтому, какой будет самолет – время покажет. Наши пилоты готовы учиться всему. Но важен ответ на вопрос: “Сколько свободных самолетов, которые можно нам передать”; “Есть ли к ним запчасти, обслуживание и оружие?” Но самолеты будут.

— Марк Милли сказал, что сейчас Украине дадут много оружия и она должна отвоевать как можно больше своих территорий, потому что дальше все закончится все равно за столом переговоров, мол, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей военным путем. Будут ли еще Рамштайны и новые пакеты военной помощи?

— На самом деле, я могу вас заверить, что во время заседания Рамштайна никакие политические вопросы, в том числе по переговорам, не обсуждаются. Обсуждается помощь Украине оружием, запуск их системы военно-политического комплекса, чтобы они производили снаряды, оружие, пополняли свои склады, чтобы пополнить наши с вами возможности. И все понимают, что нам нужно идти в контрнаступление, все понимают, что нам нужно остановить россиян, освободить наши временно оккупированные территории.

Поэтому я могу согласиться с господином Марком Милли в части, в которой он говорит, что Россия не достигнет своих целей в Украине на поле боя. Потому что цель России – это уничтожение Украины, восстановление советской российской империи, поглощение Украины, Беларуси, Литвы, Латвии, Эстонии и восстановление Берлинской стены. И я убежден, что эта цель недостижима. Мы не дадим им это сделать, и цивилизованный мир будет нас в этом поддерживать.

– А какова судьба ракет большой дальности ATACMS?

— Пока их судьба такая же, как была до вашего вопроса. Они на складах США, принципиальное решение по ним еще не принято. Но есть другие технические решения, которые мы, я надеюсь, будем готовы реализовывать с партнерами пусть не на 300, а на 200 км, но, я думаю, скоро враг на себе почувствует.

— Управляемые бомбы, способные поражать цели на 150 км и вошедшие в один из пакетов американской помощи, когда они попадут в войска?

— У меня нет сейчас точной даты, потому что заказ США своему ВПК сделали, процесс пошел, а дальше наша задача — максимально это ускорять. А из положительного могу сказать, что одна из ключевых цитат, которую я себе записал во время Рамштайна, прозвучала из уст Ллойда Остина: “Время”. А еще одна — из уст Йенса Столтенберга. Цитата Йенса Столтенберга звучала так: “Скорость спасает жизнь”. Поэтому я думаю, что заказ у Boeing производства не означает, что мы будем ждать. Думаю, что наличие их на складах, может быть вариантом ускорения поставок

– Накануне Рамштайна Россия вывела военные корабли с ядерным оружием, подняла в небо стратегические бомбардировщики с ядерным оружием и так называемые самолеты Судного дня. Западные партнеры не боятся, что в конце концов Путин применит ядерное оружие из-за того, что они помогают Украине?