В Казани (столица Республики Татарстан в РФ) местные жители сегодня слышали сильный хлопок в районе танкового полигона, после чего в небо поднялся столб дыма, сообщают местные российские СМИ.

На фото и видео, появившишся в сети, видно, что начался пожар.

При этом в ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что не получали сообщений о возгорании.

Недавно в Подмосковье на территории военного завода Факел упал неизвестный самодельный беспилотник с камерами.

На этом заводе в Химках страна-агрессор производит системы ПВО Тор и С-400, а также модернизирует комплексы С-300 и Осу.

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