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Валентина Летяк, редактор ленты

Поднялся столб дыма: в российской Казани слышали “хлопок” возле танкового полигона

В Казани (столица Республики Татарстан в РФ) местные жители сегодня слышали сильный хлопок в районе танкового полигона, после чего в небо поднялся столб дыма, сообщают местные российские СМИ.

На фото и видео, появившишся в сети, видно, что начался пожар.

При этом в ГУ МЧС России по Татарстану заявили, что не получали сообщений о возгорании.

Недавно в Подмосковье на территории военного завода Факел упал неизвестный самодельный беспилотник с камерами.

На этом заводе в Химках страна-агрессор производит системы ПВО Тор и С-400, а также модернизирует комплексы С-300 и Осу.

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Поднялся столб дыма: в российской Казани слышали “хлопок” возле танкового полигона

Война в Украине, Взрыв, Казань, Пожар, Російська агресія, Россия
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Депортация детей из Херсонской области — зачем оккупанты похищают украинских сирот

Россия депортировала из Украины более 19 тысяч детей. Таковы данные сайта “Дети войны”. Наибольший акцент захватчики делают на детей – сиротах из оккупированных территорий. Во-первых, родные их не будут искать, во-вторых, детей рассматривают как своеобразное оружие против Украины. Эту теорию подтверждает Владимир Сагайдак. Он – директор Центра социально-психологической реабилитации детей. Шесть месяцев в течение оккупации он прятал от россиян 52 ребенка и делал все, чтобы их насильственно не депортировали.

Ольга Чайко
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