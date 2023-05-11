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Татьяна Забожко, редактор ленты

В РФ под удар попал военкомат в Стародубе и подстанция в Теткином

Російський пожежник

В ночь на 11 мая в Брянской области РФ под удар попал военкомат в Стародубе, а утром в Курской области – электроподстанция в Теткином.

Стародуб, Тьоткіно

Об “обстреле административного здания в Стародубе” (50-60 км до границы Украины. – Ред.) после полуночи сообщил глава Брянской области Александр Богомаз.

Telegram-каналы уточнили, что речь идет именно о здании военкомата.

В инциденте Александр Богомаз обвинил “украинский беспилотник”.

Пострадавших будто бы нет.

Утром “пять прилетов по электроподстанции” насчитали в Теткином Глушковского района Курской области.

По данным губернатора Романа Старовойта, в поселке частично нарушено электроснабжение.

Источник: Александр Богомаз, Роман Старовойт

Фото: МЧС России

РФ
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