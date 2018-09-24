Польша строит пограничную заставу на границе с Россией

В населенном пункте Дубенники (Польша) на границе с Калининградской областью появится новая пограничная застава. Строительство объекта пограничной службы Польши началось в этом году.

Об этом сообщает портал Forsal.pl.

Административное здание будет иметь площадь в 1200 квадратных метров. Кроме того, будет построена смотровая башня.

Застава должна быть построена к концу 2019 года.

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– Это важный объект, поскольку он заложен в таком месте, которое имеет особое значение, на стыке трех границ на Сувалкском перешейке. Здесь охрана польской границы, и вместе с тем внешней границы ЕС является задачей первой важности. В нынешней миграционной ситуации мы видим, как важна эффективная защита границ и территории республики от тех, кто не должен быть на нашей территории, если они не соответствуют условиям, – заявил заместитель главы МИД Польши Ярослав Зелинский, который в понедельник принял участие в церемонии закладки нового объекта.

Напомним, в июне Норвегия укрепила границу с РФ морской пехотой США.