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Мы полюбили друг друга: Трамп получил от Ким Чен Ына “прекрасные письма”

Президент США Дональд Трамп заявил, что они с главой КНДР Ким Чен Ыном “полюбили друг друга”.

Об этом он сказал в ходе встречи с людьми в Западной Вирджинии, пишет AP.

– Он написал мне прекрасные письма, и это замечательные письма. Мы полюбили друг друга, – заявил Трамп.

Читайте: Трамп готов провести еще одну встречу с Ким Чен Ыном

Трамп заявил, что Ким Чен Ын заинтересован во второй встрече. Первая, как известно, прошла в Сингапуре в июне этого года.

К слову, лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой о второй встрече.

Фото: dreamstime.

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