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Посол США в ООН Хейли подала в отставку – СМИ

Посол США в ООН Никки Хейли неожиданно подала в отставку.

Никки Хейли

Об этом сообщает The New York Times.

Причины увольнения пока неизвестны, однако относительно этого планируют провести пресс-конференцию.

Читайте: Когда военные США оставят Сирию: ответ Хейли

Во время президентской кампании Хейли критиковала Дональда Трампа. Однако после своего назначения активно защищала позицию США в Организации Объединенных Наций.

К слову, в апреле Хейли заявила, что США готовы к сотрудничеству с Россией, когда это необходимо, но о дружбе между странами не может быть и речи.

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